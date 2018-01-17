Росія допомагає КНДР обходити санкції, - Трамп

Трамп про Путіна: "Він може багато чого зробити",

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія допомагає Північній Кореї отримувати ресурси в порушення міжнародних санкцій і що Пхеньян з кожним днем ​​стає ближче, щоб доставити міжконтинентальну ракету на території США.

"Росія не допомагає нам взагалі з Північною Кореєю", - сказав Трамп у інтерв'ю з Reuters 17 січня.

За його словами, Китай допомагає Сполученим Штатам в питанні КНДР, проте дії Росії нівелюють цю допомогу.

Трамп високо оцінив зусилля Китаю щодо обмеження поставок нафти і вугілля в Північну Корею, але сказав, що Пекін може зробити набагато більше, щоб допомогти стримати Пхеньян.

Глава Білого дому поставив під сумнів користь можливих переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином. Хоча в минулому він не виключив прямих переговорів з Кімом.

Він відмовився від коментарів, коли його запитали, чи веде він якусь комунікацію з лідером КНДР, з якими він обмінювався образами і погрозами в ЗМІ і Твіттері, посилюючи напруженість в регіоні.

"Я сідаю, але я не впевнений, що сидіння вирішить проблему", - сказав він, зазначивши, що його попередники не змогли приборкати ядерні і ракетні програми Північної Кореї на переговорах в минулому.

Трамп упевнений в можливості Москви і як і раніше висловлює жаль про відсутність міцних відносин з РФ.

"Він може багато чого зробити", - сказав Трамп про президента Володимира Путіна. "Але, на жаль, у нас немає достатніх взаємин з Росією...".

З приводу потепління відносин між Північною і Південною Кореєю Трамп висловився позитивно. Він привітав переговори між Пхеньяном і Сеулом щодо спільної участі на зимових Олімпійських іграх, і сказав, що це може бути початковим етапом, який допоможе розрядити кризу.

Водночас Трамп не дав чіткої відповіді на питання про те, чи готують США точковий попереджувальний удар по КНДР на тлі загроз Пхеньяна запустити ракету по Штатам.

"Ми граємо в дуже, дуже складну гру в покер, і ви не хочете розкривати свої сили", - додав Трамп.

Раніше глава Комітету у справах збройних сил палати представників конгресу США Мек Торнберрі заявив, що американські військові ведуть активну підготовку до бойових дій проти Північної Кореї.