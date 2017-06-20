Росія досі не підтвердила знищення ватажка ІДІЛ аль-Багдаді

У Москви поки немає підтвердження факту ліквідації у Сирії лідера ІДІЛ Ібрагіма Абу Бакр аль-Багдаді.

"Немає підтвердження (відомостей про ліквідацію ватажка ІД - Ред.)", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Геннадій Гатілов, повідомляє Інтерфакс.

16 червня Міноборони Росії повідомило про знищення в результаті авіаудару ватажка терористичного угруповання Ісламська держава аль-Багдаді.

Згідно з повідомленням удар літаків Су-35 і Су-34 був нанесений 28 травня в 00:35 - 00:45 в південному передмісті Ракка, де проходила нарада лідерів ІДІЛ.

"За інформацією, яка перевіряється по різних каналах, на нараді був присутній також лідер ІД Ібрагім Абу-Бакр аль-Багдаді, який в результаті удару був знищений", - заявили в російському військовому відомстві.