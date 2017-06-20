CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Москви поки немає підтвердження факту ліквідації у Сирії лідера ІДІЛ Ібрагіма Абу Бакр аль-Багдаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія досі не підтвердила знищення ватажка ІДІЛ аль-Багдаді
Інформація про знищення терориста з'явилась 16 червня
Абу Бакр аль Багдаді. Фото: AP
"Немає підтвердження (відомостей про ліквідацію ватажка ІД - Ред.)", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Геннадій Гатілов, повідомляє Інтерфакс.
16 червня Міноборони Росії повідомило про знищення в результаті авіаудару ватажка терористичного угруповання Ісламська держава аль-Багдаді.
Згідно з повідомленням удар літаків Су-35 і Су-34 був нанесений 28 травня в 00:35 - 00:45 в південному передмісті Ракка, де проходила нарада лідерів ІДІЛ.
"За інформацією, яка перевіряється по різних каналах, на нараді був присутній також лідер ІД Ібрагім Абу-Бакр аль-Багдаді, який в результаті удару був знищений", - заявили в російському військовому відомстві.
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20 06 2017 17:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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