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Росія досі не підтвердила знищення ватажка ІДІЛ аль-Багдаді

Інформація про знищення терориста з'явилась 16 червня
У Москви поки немає підтвердження факту ліквідації у Сирії лідера ІДІЛ Ібрагіма Абу Бакр аль-Багдаді.
Росія досі не підтвердила знищення ватажка ІДІЛ аль-Багдаді Абу Бакр аль Багдаді. Фото: AP

"Немає підтвердження (відомостей про ліквідацію ватажка ІД - Ред.)", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Геннадій Гатілов, повідомляє Інтерфакс.

16 червня Міноборони Росії повідомило про знищення в результаті авіаудару ватажка терористичного угруповання Ісламська держава аль-Багдаді.

Згідно з повідомленням удар літаків Су-35 і Су-34 був нанесений 28 травня в 00:35 - 00:45 в південному передмісті Ракка, де проходила нарада лідерів ІДІЛ.

"За інформацією, яка перевіряється по різних каналах, на нараді був присутній також лідер ІД Ібрагім Абу-Бакр аль-Багдаді, який в результаті удару був знищений", - заявили в російському військовому відомстві.

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20 06 2017 17:28
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