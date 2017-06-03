Росія дозволила невідомій приватній компанії видобувати нафту в Криму, - ЗМІ

Приватна компанія "Нові проекти" отримала від Росії ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі анексованого Криму.

Згідно з офіційними даними, основним власником компанії є підприємець Антон Дорноступ, який близький до сім'ї екс-глави "Роснедр" Валерія Пака. Проте ряд джерел видання пов'язують "Нові проекти" з українським бізнесменом Сергієм Курченком, пише "Комерсант".

Як зазначено на pravo.gov.ru, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв ще в червні 2016 розпорядився видати цій компанії ліцензію на цю ділянку на 30 років. За даними видання, протягом восьми років компанія повинна пробурити пошукову свердловину.

Як повідомляє видання, "Нові проекти" володіли ліцензією на ділянку Глибока з 2012 року, але тоді це була українська юрособа.

Спочатку власником компанії "Нові проекти" була київська "Фосизонс Трейд", але в грудні 2015 року компанія була продана колишньому заступнику голови Ялти Віталію Мостовому (помер влітку 2016 року).

Два джерела в російському уряді стверджують, що бенефіціаром "Нових проектів" є Сергій Курченко, але співрозмовник "Комерсанта", близький до "Нових проектів", це заперечує.

Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм контрабанди нафтопродуктів, організований митниками.