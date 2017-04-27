Росія експортувала в "ДНР"/"ЛНР" товари на 222 млн дол. незважаючи на заборону Києва

Росія, незважаючи на офіційну заборону Києва, експортувала на окуповані території Донецької і Луганської обл. товари на 222 млн дол.

"ФМС (Федеральна митна служба РФ., - ред.) відзвітувала, що потрапили під ембарго Києва категоріями (м'ясо, риба, цукерки, плавлені сири, дитяче харчування, чай, кава, пиво, горілка й інші) за 2016 рік Росія експортувала в Україну товарів на 222 мільйони доларів", - повідомляє "Медуза" з посиланням на дані російської митниці.

Перелічені категорії продуктів потрапили під ембарго України з початку 2016 р.

"Фактично це означає нарощування зовнішньої торгівлі з "ДНР" і "ЛНР". Невизнані республіки вже стали найбільшими зарубіжними споживачами російського пива і м'яса", - зазначає видання.

Крім цього, РФ регулярно відправляє на окуповані території "гуманітарні конвої".

У виданні додали, що конфлікт на Донбасі дорого обходиться Росії, так як з 25 квітня доведеться поставляти електрику в "ЛНР", яких відключив Київ з-за несплати рахунків.

"За це з 25 квітня Київ перестав постачати енергію сепаратистам; з цього ж моменту забезпечувати ЛНР електрикою розпочала Росія. За різними оцінками, російським споживачам це обійдеться в 2-4 мільярди рублів щорічно. При цьому джерела "Комерсанта" повідомляють, що витрати покладуть тільки на промислових споживачів, а не на населення", - зазначає видання.

Також РФ за станом на 2016. РФ поставила на контрольовані бойовиками території 2,4 млрд кубометрів газу - 719 млн дол.

Видання також припускає, що через багатомільйонні борги за водопостачання Київ може також незабаром відключити бойовикам "ЛНР" подачу питної води.

Як повідомлялося, 25 квітня Україна зупинила подачу електроенергії на окуповану територію Луганської області у зв'язку з відсутністю оплати за поставлену та спожиту електроенергію.

У ОРЛО заявили, що відновили електропостачання більшої частини районів окупованого Луганська, а представник РФ в контактній групі Борис Гризлов заявив, що Росія почне поставки електрики в Луганськ. Однак ЗМІ з'ясували, що фактично за постачання електрики в ОРЛО заплатять споживачі в Росії - поставки будуть списані на технологічні втрати Федеральної мережевої компанії (ФСК), що може призвести до підвищення тарифу на 2,5% і переплату російських споживачів в розмірі 2-4,6 (близько 2,2 млрд грн) мільярда рублів в рік.

Нагадаємо, 64-а колона МНС Росії із так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу вирушила у бік російського кордону.