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Росія фінансує терористів "ЛНР", суми - мільярди, - СБУ

Бюджет пропагандистів т.зв. "ЛНР" становить майже 30 мільйонів рублів
Уряд Російської Федерації фінансує терористичну організацію "ЛНР". Відповідний механізм фінансування викрили співробітники Служби безпеки України.
Росія фінансує терористів "ЛНР", суми - мільярди, - СБУ Ігор Плотницький, Олександр Захарченко. Фото: publicist.in.ua

"СБУ перевіряє канали фінансування російськими офіційними структурами т.зв "ДНР/ЛНР", у рамках низки відкритих раніше кримінальних проваджень. За інформацією спецслужби, "бюджетом ЛНР" на перший квартал 2017 року передбачено надходження понад 11 млрд рублів. Власними силами ватажки терористів здатні зібрати лише два з них. Решта суми запланована у вигляді отримання фінансової допомоги від уряду РФ, а сам проект бюджету погоджувався т.зв. "народною радою "ЛНР" з профільними російськими міністерствами", - повідомили 25 лютого в СБУ. 

"Одним з механізмів наповнення бюджету терористів обрано кишеньковий благодійний "Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів" (президент – громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков). Засновником Фонду, зареєстрованого наприкінці 2015 року, є московський "Міжнародний розрахунковий банк", - йдеться у повідомленні СБУ. 

Через рахунки російської некомерційної організації "Центр міжнародних розрахунків" фонд спрямовує кошти безпосередньо до т.зв. "Державного банку "ЛНР", "фінансисти" терористів покривають з цих надходжень від’ємне сальдо бюджету. Зокрема, "народна міліція ЛНР" отримала понад 820 мільйонів рублів, "МГБ ЛНР" майже 100 млн рублів, заявили в СБУ.

Також встановлено, що значні кошти з російських надходжень використовуються ватажками терористів на фінансування пропагандистської роботи серед населення для дискредитації України.

"Бюджет пропагандистів т.зв. "ЛНР" становить майже 30 мільйонів рублів", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що згідно звіту Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.

 
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25 02 2017 12:13
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