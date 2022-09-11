НОВИНИГотовність рф до переговорів залишається незмінною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій на даний момент" – мзс рф
Фото: facebook.com/MIDRussia
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Готовність росії до переговорів залишається, підкреслю, незмінною", – сказала офіційна представниця мзс рф марія захарова, коментуючи нещодавню заяву представниці Кабміну Німеччини Крістіану Хофман про те, що росія не готова до переговорів з Україною.
Захарова сказала, що рф нібито ніколи не цуралася переговорів.
"Ще раз підкреслю, щоб це було в чергове усвідомлено "партнерами", ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", – додала вона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів із рф. А саме: відновлення територіальної цілісності; повага до Статуту ООН; відшкодування всіх збитків, завданих війною; покарання кожного військового злочинця; гарантії, що вторгнення не повториться.
Крім того, в українській розвідці повідомляли, що росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб примусити Україну до переговорів.
Читайте також: Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким констатується неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації владіміром путіним.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 11 2022 16:30 МЕДІА
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- Країни ЄС відправили в Україну 500 електрогенераторів
- Єврокомісія оголосила план надання Україні до €18 млрд макрофіну у 2023 році
СТАТТІ