росія готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій на даний момент" – мзс рф

Готовність рф до переговорів залишається незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Готовність росії до переговорів залишається, підкреслю, незмінною", – сказала офіційна представниця мзс рф марія захарова, коментуючи нещодавню заяву представниці Кабміну Німеччини Крістіану Хофман про те, що росія не готова до переговорів з Україною.

Захарова сказала, що рф нібито ніколи не цуралася переговорів.

"Ще раз підкреслю, щоб це було в чергове усвідомлено "партнерами", ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", – додала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів із рф. А саме: відновлення територіальної цілісності; повага до Статуту ООН; відшкодування всіх збитків, завданих війною; покарання кожного військового злочинця; гарантії, що вторгнення не повториться.

Крім того, в українській розвідці повідомляли, що росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб примусити Україну до переговорів.