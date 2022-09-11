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росія готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій на даний момент" – мзс рф

Ольга
Матарикіна
Готовність рф до переговорів залишається незмінною.
росія готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій на даний момент" – мзс рф Фото: facebook.com/MIDRussia
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
 
"Готовність росії до переговорів залишається, підкреслю, незмінною", – сказала офіційна представниця мзс рф марія захарова, коментуючи нещодавню заяву представниці Кабміну Німеччини Крістіану Хофман про те, що росія не готова до переговорів з Україною.
 
Захарова сказала, що рф нібито ніколи не цуралася переговорів.
 
"Ще раз підкреслю, щоб це було в чергове усвідомлено "партнерами", ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", – додала вона.
 
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів із рф. А саме: відновлення територіальної цілісності; повага до Статуту ООН; відшкодування всіх збитків, завданих війною; покарання кожного військового злочинця; гарантії, що вторгнення не повториться.
 
Крім того, в українській розвідці повідомляли, що росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб примусити Україну до переговорів.
 
 
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09 11 2022 16:30
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