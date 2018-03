Росія готова до раптової війни з Україною та країнами Балтії, - дослідження ISW

Лідери США і європейські союзники не готові до того, що президент Російської Федерації Володимир Путін задумав у війні з Україною та країнами Балтії.

Російські військові добре підготувалися, щоб без попередження провести звичайну війну в Україні і гібридну війну в країнах Балтії. Це не відповідає тому, на що, як видається, очікують західні лідери в цих театрах військових дій, йдеться у дослідженні "Російська військова постава: бойовий порядок сухопутних сил", проведеному американським аналітичним центром Institute for the Study of War, інформує "Голос Америки".

Лідери НАТО дедалі більше попереджають про небезпеку звичайної війни проти країн Балтії, або навіть Західної Європи. Проте, російські наземні сили не були розміщені або реорганізовані для проведення військових дій без попередження в цьому регіоні, відзначають аналітики. У країнах Балтії росіяни готові до проведення гібридної військової інтервенції, на зразок тієї, що вони робили в Україні після Майдану.

За період з 2014 року росіяни розмістили і реорганізували свої сили, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення з півночі і сходу України, відзначають аналітики.

Так, Кремль розмістив кілька підрозділів вздовж російсько-українського кордону, але не зробив цього біля країн Балтії. Біля кордону з Україною розташовані три механізовані підрозділи, в той час, як в балтійському регіоні розміщено тільки один десантний підрозділ, що не є оптимальним для масштабного механізованого вторгнення.

За 50 миль від кордону України Кремль розмістив сухопутні сили вздовж окремих ліній наступу із захищеними тилами.

Аналітики закликали США і союзників переоцінити ймовірні сценарії дій Росії і переглянути військові і невійськові інструменти, необхідні для захисту союзників НАТО і України від можливої російської агресії.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив про створення новітньої російської ракети з ядерною енергоустановкою ядерний ракетний комплекс для нейтралізації загроз військового потенціалу США.