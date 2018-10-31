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Росія готова надати притулок співвітчизникам, які піддаються гонінням за кордоном, – Путін

Президент РФ підписав Концепцію міграційної політики в новій редакції і закликав співвітчизників повертатися з-за кордону
Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що підписав в середу, 31 жовтня, Концепцію міграційної політики в новій редакції, яка спрощує процедуру отримання російського громадянства.
Росія готова надати притулок співвітчизникам, які піддаються гонінням за кордоном, – Путін Фото: ria.ru

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Сьогодні мною підписана нова редакція концепції державної міграційної політики, вона спрямована, серед іншого, на формування більш комфортних умов для переселення в Росію на постійне місце проживання співвітчизників з-за кордону, а також на створення чітких правил в'їзду і отримання права на проживання, роботу, на придбання російського громадянства", – сказав Путін, виступаючи на Всесвітньому конгресі російських співвітчизників, які проживають за кордоном.

"Багато проблем, бюрократичні бар'єри в цій сфері, про які справедливо говорили співвітчизники, зняті. У будь-якому разі, я сподіваюся, що зроблена спроба їх зняти і разбюрократити цю систему, треба буде подивитися, як вона працює на практиці", – зазначив російський президент.

За словами Путіна, Росія готова надавати притулок для співвітчизників, які проживають за кордоном і піддаються гонінням.

"Ми будемо раді і тим, хто захоче приїхати до нас на тимчасовій основі, і тим, хто прийме рішення про отримання громадянства і про постійне проживання в Росії. А для тих, кого беззаконно переслідують, кому загрожує небезпека, будемо робити все для того, щоб забезпечити їх захист і надати притулок", – сказав він.

За словами Путіна, буде продовжено вдосконалення програми добровільного переселення співвітчизників до Росії.

"Зазначу, що за час дії програми, а їй в цьому році виповнилося 12 років, у 66 суб'єктів Федерації переїхало близько 800 тис. людей. Бачимо, що в останні місяці кількість бажаючих повернутися на батьківщину зростає", – розповів президент Росії.

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