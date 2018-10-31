Росія готова надати притулок співвітчизникам, які піддаються гонінням за кордоном, – Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що підписав в середу, 31 жовтня, Концепцію міграційної політики в новій редакції, яка спрощує процедуру отримання російського громадянства.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Сьогодні мною підписана нова редакція концепції державної міграційної політики, вона спрямована, серед іншого, на формування більш комфортних умов для переселення в Росію на постійне місце проживання співвітчизників з-за кордону, а також на створення чітких правил в'їзду і отримання права на проживання, роботу, на придбання російського громадянства", – сказав Путін, виступаючи на Всесвітньому конгресі російських співвітчизників, які проживають за кордоном.

"Багато проблем, бюрократичні бар'єри в цій сфері, про які справедливо говорили співвітчизники, зняті. У будь-якому разі, я сподіваюся, що зроблена спроба їх зняти і разбюрократити цю систему, треба буде подивитися, як вона працює на практиці", – зазначив російський президент.

За словами Путіна, Росія готова надавати притулок для співвітчизників, які проживають за кордоном і піддаються гонінням.

"Ми будемо раді і тим, хто захоче приїхати до нас на тимчасовій основі, і тим, хто прийме рішення про отримання громадянства і про постійне проживання в Росії. А для тих, кого беззаконно переслідують, кому загрожує небезпека, будемо робити все для того, щоб забезпечити їх захист і надати притулок", – сказав він.

За словами Путіна, буде продовжено вдосконалення програми добровільного переселення співвітчизників до Росії.

"Зазначу, що за час дії програми, а їй в цьому році виповнилося 12 років, у 66 суб'єктів Федерації переїхало близько 800 тис. людей. Бачимо, що в останні місяці кількість бажаючих повернутися на батьківщину зростає", – розповів президент Росії.