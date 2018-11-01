Росія готова передати Україні кораблі та авіатехніку з Криму, - Путін
"Ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно",- заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє "УНІАН".
За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.
"Що стосується кораблів, думаю, буде краще, якщо українські військовослужбовці приїдуть і їх заберуть. Ми готові допомогти їм здійснити транспортування до Одеси", - додав російський президент.
Нагадаємо, російська армія розмістила в Севастополі нові зенітно-ракетні комплекси С-400.
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