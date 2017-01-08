Росія готова прийняти в себе українського пілота через критику в соцмережах
Причиною запрошення російська сторона називає "критику на Батьківщині".
"Олександр Акопов піддався різкій критиці в Інтернеті за нібито симпатії до Росії. Приводом стала фотографія в профілі Акопова у Facebook - зображення являє собою колаж з фотографій Міністра закордонних справ Росії Лаврова і льотчика Акопова", - йдеться у повідомленні відомства
У відомстві подякували українського пілоту за професіоналізм та додали: "Якщо далі Вас будуть критикувати на Батьківщині, приїжджайте - завжди Вам раді".
Нагадаємо, Акопов, який працює пілотом на рейсах турецької компанії Atlasglobal, 27 липня в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".
29 липня Президент України Петро Порошенко відзначив Акопова орденом "За мужність".
Згодом у Facebook виявили, що пілот підтримує проросійські настрої. У 2015 році Акопов поставив главу російського МЗС Сергія Лаврова на фото профілю. Після цього пілота різко розкритикував український сегмент Facebook.
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