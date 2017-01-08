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Росія готова прийняти в себе українського пілота через критику в соцмережах

Акопов у 2015 році поставив на фото профілю у Facebook фотографію Сергія Лаврова
Міністерство закордонних справ Росії запросило до себе українського пілота Олександра Акопова, який фактично "наосліп" посадив пошкоджений градом пасажирський літак у Стамбулі.
Росія готова прийняти в себе українського пілота через критику в соцмережах Фото: cfts.org.ua

Причиною запрошення російська сторона називає "критику на Батьківщині".

"Олександр Акопов піддався різкій критиці в Інтернеті за нібито симпатії до Росії. Приводом стала фотографія в профілі Акопова у Facebook - зображення являє собою колаж з фотографій Міністра закордонних справ Росії Лаврова і льотчика Акопова", - йдеться у повідомленні відомства

У відомстві подякували українського пілоту за професіоналізм та додали: "Якщо далі Вас будуть критикувати на Батьківщині, приїжджайте - завжди Вам раді".

Нагадаємо, Акопов, який працює пілотом на рейсах турецької компанії Atlasglobal, 27 липня в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".

29 липня Президент України Петро Порошенко відзначив Акопова орденом "За мужність". 

Згодом у Facebook виявили, що пілот підтримує проросійські настрої. У 2015 році Акопов поставив главу російського МЗС Сергія Лаврова на фото профілю. Після цього пілота різко розкритикував український сегмент Facebook.

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