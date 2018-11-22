Росія готує новий план транзиту газу через Україну, - МЗС Росії
"Договір про транзит російського природного газу через територію України закінчується наступного року. Президент В.В. Путін доручив керівництву Міненерго Росії і Газпрому опрацювати питання про його можливе продовження", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю італійському інформагентству Анжи, передає прес-служба МЗС РФ.
Лавров нагадав, що у вересні-жовтні цього року в Брюсселі відбулися консультації експертів Росії, України і ЄС.
"Російська сторона не говорила про припинення транзиту газу через Україну після 2019 року. Але його обсяги і умови повинні бути узгоджені в рамках відповідних переговорів на прагматичній і ринковій основі", - заявив міністр закордонних справ Росії.
Втім, як повідомляв глава Нафтогазу України Андрій Коболєв, представники російської сторони на тристоронніх переговорах на експертному рівні щодо транзиту газу між ЄС, Україною і Росією відмовилися надавати гарантії транзиту газу територією України після 2019 року.
Чинний транзитний контракт України з російським Газпромом було укладено у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.
Раніше повідомлялося, що глава Газпрому Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік транзит російського газу через Україну скоротиться в 10 разів.
Комерційний директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів Північний потік-2 (Nord Stream 2) і Південний потік можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між Нафтогазом і Газпромом.
Водночас в самому Нафтогазі наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що Газпром не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.
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