Росія готує провокативні заходи до річниці Майдану, - СБУ
"Як і минулого року, російська агентура активізувалася напередодні відзначення подій 2014 року. І знову з території РФ звучать заклики до насильницьких дій", - заявив на брифінгу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
"За нашими даними в Києві планується 18-22 лютого проведення близько 18 масових заходів. У підготовці восьми ми фіксуємо певні ознаки використання насильницьких сценаріїв, три з них організовуються з території РФ", - повідомив він.
Зокрема, СБУ заявляє, що співробітники російських спецслужб, блогер Сергій Жук і голова організації "Наждак" Микола Дульський організовують групи в соціальних мережах із закликами до збройних провокацій на акціях пам'яті в річницю розстрілу Небесної сотні. Також Росія фінансує ботів у соцмережах і контекстну рекламу для розкрутки цих груп, заявив Ткачук.
Відзначимо, що з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані відбулися найтрагічніші події, коли відбувався розстріл мітингувальників. Традиційно в ці дні в Києві проходять пам'ятні заходи на честь загиблих.
Нагадаємо, що в Службі безпеки України заявили, що основним об'єктом інформаційних атак з боку Російської Федерації є Україна.
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