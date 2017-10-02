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Росія готується до війни із Заходом, проводячи військові навчання, - Грибаускайте

За її словами, "загроза зі Сходу" змушує країни Балтії звертатися до партнерів (по НАТО) з проханням надати країні додаткові гарантії безпеки
Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що заплановані на цей рік спільні військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" демонструють підготовку цих країн до війни із Заходом.
Росія готується до війни із Заходом, проводячи військові навчання, - Грибаускайте Даля Грибаускайте. Фото: delfi.lt

"Ми бачимо різні загрози, вони зростають. У тому числі ми з тривогою очікуємо (російсько-білоруські) навчання "Захід-2017", в яких візьме участь дуже велика кількість агресивних сил, демонстративно готуються до війни із Заходом", - цитує Грибаускайте портал Delfi.

За її словами, "загроза зі Сходу" змушує країни Балтії звертатися до партнерів (по НАТО) з проханням надати країні додаткові гарантії безпеки. Грибаускайте також висловила надію на те, що на наступному тижні вона зустрінеться з віце-президентом США Майком Пенсом і обговорить проблеми національної безпеки Литви. Глава держави очікує, що контакт з новою адміністрацією США буде "дуже тісним".

Delfi зазначає, що зустріч Грибаускайте з Пенсом відбудеться на наступному тижні в Мюнхені. У ній також візьмуть участь президенти ще двох прибалтійських країн, які побоюються "російської загрози", - Латвії та Естонії.

Днями Грибаускайте заявила, що Литва довіряє новій адміністрації США. Незважаючи на прихід до влади у Вашингтоні нової адміністрації, зобов'язання, взяті перед Литвою колишньою владою США, виконуються. З 2014 року в Литві перебувають американські війська.

За даними Delfi, чисельність американської роти становить близько 120 осіб. Очікується, що литовський сейм розгляне договір про статус американських військових у Литві на наступному тижні.

"Справи йдуть так, як ми і розраховували", - заявила президент Литви. Вона зазначила, що завжди говорила про необхідність "дивитися, не що говориться, а що робиться".

На навчаннях у Литві також буде часто бувати батальйон бригади, яка розміщується цього року в Польщі. Грибаускайте також нагадала, що "в Польщі тільки що з'явилося понад 4000 військових США біля кордону з Литвою, дуже близько, щоб можна було в разі потреби і нам допомогти, ми бачимо техніку, яка прибуває в Європу по морю".

Крім того, в Литві дислокується міжнародний батальйон НАТО, керівництво яким здійснює Німеччина. Аналогічні батальйони розміщуються також у Латвії, Естонії та Польщі. У цих країнах ними керують Канада, Велика Британія і США.

Вранці 10 лютого в Литву було доставлено 10 танків M1A2 Abrams Збройних сил США. Техніка прибула на залізничну станцію Гайжюнай для розвантаження, повідомив у п'ятницю BNS представник механізованого піхотного батальйону князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.

Крім того, раніше, 6-7 лютого, на станцію в Йонавському районі було доставлено п'ять бойових машин піхоти (БМП) M2A3 Bradley, всюдиходів і вантажівок, повідомляє сайт Міноборони Литви. Delfi зазначає, що американці не вперше привозять з собою танки для навчань, але на цей раз танків буде більше, ніж коли б то не було за період з початку розміщення ротаційних сил у 2014 році. Вони розміщуються з метою стримування Росії і демонстрації американських зобов'язань з колективної оборони НАТО. За даними агентства, американці привезуть з собою танки також у Латвію і Естонію.

Нагадаємо, Литва оголосила намір побудувати захисну стіну на кордоні з Калінінградом.

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10 02 2017 18:22
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