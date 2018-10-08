Росія готується до військово-економічної блокади Азовського моря, - Турчинов
Cекретар РНБО відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил, де він перевірив готовність до протидії російській агресії на півдні країни, а також організацію берегової оборони та захисту узбережжя Азовського моря, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.
Фото: rnbo.gov.ua
Турчинов заявив, що нарощування військової присутності РФ поєднується з "грубим порушенням міжнародного морського права в Азовському морі, що виявляється, зокрема, в незаконному будівництві Керченського моста і зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних і іноземних суден".
"Ми бачимо спроби РФ фактично почати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України", - сказав він.
Одним з найбільш загрозливих напрямків, за його словами, залишається Маріупольський, де не виключають проведення ворогом і сухопутних, і морських десантних операцій уздовж Азовського узбережжя.
Фото: rnbo.gov.ua
"Українські військові гідно виконують поставлені перед ними завдання, надійно захищаючи південь України, і здатні адекватно протидіяти військовим провокаціям РФ", - підсумував секретар РНБО.
Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.
Додамо, з початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.
Також, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань. За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України.
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