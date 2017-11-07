Росія готується вислати 30 американських дипломатів, - ЗМІ

Під арешт можуть потрапити дача в Срібному Бору і складське приміщення в Москві

Росія планує вислати близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на об'єкти американської власності в РФ.

До таких заходів російську сторону підштовхнуло рішення Вашингтона не повертати посольську власність, яка перебуває під арештом з грудня минулого року. Не вдалося вирішити це питання і на минулих переговорах президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в Гамбурзі, повідомляють "Известия" з посиланням на джерело в МЗС РФ.

Рішення США, за словами джерела, змушує Росію відповісти дзеркально - вислати близько 30 працюючих в Росії американських дипломатів і ввести відповідні санкції щодо власності США в Росії. При цьому в Москві відзначають, що не хотіли б приймати подібні заходи, але залишити без відповіді недружні дії Вашингтона теж не можуть.

"Є попередня домовленість про проведення зустрічі в Санкт-Петербурзі заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова і першого заступника держсекретаря США Томаса Шеннона. Якщо і там компроміс не буде знайдений, нам доведеться піти на подібні заходи", - заявило джерело.

Раніше інший співрозмовник "Известий" в російських дипломатичних колах зазначив, що під арешт можуть потрапити дача в Срібному Бору і складське приміщення в Москві, що належать США, тоді як резиденцію посла США "Спасо-хаус" і посольську англо-американську школу в Санкт-Петербурзі чіпати не стануть.

Нагадаємо, що 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

Однак Путін заявив, що Росія не висилатиме американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів, спричинені кібератаками Росії на США під час минулих президентських виборів.