росія хоче "короткого перемир'я", щоб відновити сили - Зеленський
Зараз росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться, заявив президент України Володимир Зеленський в своєму онлайн-виступі до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, пише Politico.
"Просто закінчення війни ще не гарантує миру. росія зараз шукає короткострокового перемир'я – перепочинку, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію", - наголосив Президент.
"Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - зауважив Володимир Зеленський.
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