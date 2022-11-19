росія хоче "короткого перемир'я", щоб відновити сили - Зеленський

Зараз росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться

Зараз росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться, заявив президент України Володимир Зеленський в своєму онлайн-виступі до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, пише Politico.

"Просто закінчення війни ще не гарантує миру. росія зараз шукає короткострокового перемир'я – перепочинку, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію", - наголосив Президент.

"Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - зауважив Володимир Зеленський.