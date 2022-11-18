осія сподівається, що зможе здійснити обмін ув’язненими зі Сполученими Штатами, який включатиме засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута, відомого як "Торговець смертю"

росія сподівається, що зможе здійснити обмін ув’язненими зі Сполученими Штатами, який включатиме засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута, відомого як "торговець смертю", заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков, повідомляє Reuters.

На тлі найсмертоноснішої війни в Європі з часів Другої світової війни росія та США вивчають можливість обміну полоненими, згідно з яким ув’язнені американці, включаючи зірку баскетболу Брітні Ґрінер, повернуться до Сполучених Штатів в обмін на Бута.

«Хочу сподіватися, що перспектива не тільки зберігається, але і зміцнюється, і що настане момент, коли ми отримаємо конкретну домовленість», – цитує «Інтерфакс» заступника міністра закордонних справ росії сергія рябкова.

"Американці проявляють певну зовнішню активність, ми професійно працюємо через спеціальний для цього канал", - сказав рябков. «Віктор Бут серед тих, кого обговорюють, і ми, безумовно, розраховуємо на позитивний результат».

Бут був знятий на камеру, коли він погоджувався продати агентам США під прикриттям, які видавали себе за представників колумбійських лівих партизанських угруповань FARC, 100 ракет класу «земля-повітря», які вони використовували б для знищення американських військ. Незабаром після цього його заарештувала таїландська поліція.

Бута судили за звинуваченнями, пов'язаними з FARC, які він заперечував, і в 2012 році суд на Манхеттені його визнав винним і засудив до 25 років ув'язнення, що є мінімальним можливим покаранням.

Відтоді рф прагне повернути його.