Росія хоче заарештувати Арсенія Яценюка

Слідчий комітет Росії направив в Ессентукский міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.

Засідання відбулося 9 березня, про його результати невідомо, повідомив сам Яценюк у Facebook, прикріпивши відповідні документи.

Екс-прем'єра хочуть заарештувати за звинуваченням в скоєнні таких злочинів: участь в стійкій збройній групі (банді) або в здійснюваних нею нападах; відповідальність за готування до злочину і за замах на злочин; умисне вбивство при обставинах, що обтяжують.

Сам Яценюк вважає звинувачення маячнею, але зазначає, що справа має на меті дати Кремлю юридичні механізми для його переслідування.

"У цьому сценарії є намір вивести тему "звірства Яценюка в Чечні" на новий рівень для широкого спектра подальших дій", - написав Яценюк.

Російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Ессентукского міськсуду пише, що Яценюка заочно заарештовано у зв'язку з тим, що 21 лютого 2017 року його було оголошено в міжнародний розшук.

"Постановою суду щодо Яценюка заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту в зв'язку з тим, що його 21 лютого 2017 року оголошено в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у вересні 2015 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про те, що Арсеній Яценюк в 1994-1995 роках воював у Чечні і удостоївся найвищої нагороди Джохара Дудаєва "Честь нації" за знищення російських військовослужбовців.