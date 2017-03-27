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Росія хоче заарештувати Арсенія Яценюка

Екс-прем'єру інкримінували "звірства в Чечні"
Слідчий комітет Росії направив в Ессентукский міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.
Росія хоче заарештувати Арсенія Яценюка Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Засідання відбулося 9 березня, про його результати невідомо, повідомив сам Яценюк у Facebook, прикріпивши відповідні документи.

Екс-прем'єра хочуть заарештувати за звинуваченням в скоєнні таких злочинів: участь в стійкій збройній групі (банді) або в здійснюваних нею нападах; відповідальність за готування до злочину і за замах на злочин; умисне вбивство при обставинах, що обтяжують.

Сам Яценюк вважає звинувачення маячнею, але зазначає, що справа має на меті дати Кремлю юридичні механізми для його переслідування.

"У цьому сценарії є намір вивести тему "звірства Яценюка в Чечні" на новий рівень для широкого спектра подальших дій", - написав Яценюк.

Російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Ессентукского міськсуду пише, що Яценюка заочно заарештовано у зв'язку з тим, що 21 лютого 2017 року його було оголошено в міжнародний розшук.

"Постановою суду щодо Яценюка заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту в зв'язку з тим, що його 21 лютого 2017 року оголошено в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у вересні 2015 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про те, що Арсеній Яценюк в 1994-1995 роках воював у Чечні і удостоївся найвищої нагороди Джохара Дудаєва "Честь нації" за знищення російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що Генпрокуратура закрила кримінальні справи відносно екс-прем'єра, лідера "Фронту змін" Арсенія Яценюка, які були порушені за зверненнями нардепа Дмитра Добродомова.
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27 03 2017 19:17
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