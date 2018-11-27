Росія хоче захопити територію від Маріуполя до Придністров'я, - Клімкін

За словами Клімкіна, для Путіна саме існування України – "фундаментальна проблема для його системи",

У Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.

Про це глава МЗС України Павло Клімкін заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Укрінформ".

"Не потрібно бути Джеймсом Бондом, якимсь суперрозвідником, щоб зрозуміти, що у РФ є плани стосовно і Маріуполя, і всього узбережжя.

Я вважаю, що за сукупністю військових мілітарних і немілітарних дій, у Росії є плани і стосовно всього Півдня аж до Придністров'я, і стосовно розчленування України", - підкреслив міністр.

За словами Клімкіна, для Путіна саме існування України – "фундаментальна проблема для його системи", і саме тому РФ на цьому не зупиниться.

Раніше постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.