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Росія хоче захопити територію від Маріуполя до Придністров'я, - Клімкін

За словами Клімкіна, для Путіна саме існування України – "фундаментальна проблема для його системи",
У Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.
Росія хоче захопити територію від Маріуполя до Придністров Фото: ukrinform.ua

Про це глава МЗС України Павло Клімкін заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Укрінформ".

"Не потрібно бути Джеймсом Бондом, якимсь суперрозвідником, щоб зрозуміти, що у РФ є плани стосовно і Маріуполя, і всього узбережжя.

Я вважаю, що за сукупністю військових мілітарних і немілітарних дій, у Росії є плани і стосовно всього Півдня аж до Придністров'я, і стосовно розчленування України", - підкреслив міністр.

За словами Клімкіна, для Путіна саме існування України – "фундаментальна проблема для його системи", і саме тому РФ на цьому не зупиниться.

Раніше постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

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27 11 2018 08:59
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