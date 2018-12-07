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Росія і армія Асада взяли під контроль один з останніх анклавів повстанців у Сирії

У провінції Дар`а в 2011 році почалися перші протести проти режиму Асада, які переросли в масштабну громадянську війну
Росія і армія Сирії взяли під контроль провінцію Дар'а, яка є одним з останніх анклавів опозиції в Сирії і їх головним оплотом протягом семи років громадянської війни.
Росія і армія Асада взяли під контроль один з останніх анклавів повстанців у Сирії Фото: eer.ru

У четвер, 12 липня, сирійська армія і російська військова поліція увійшли в однойменне місто і центр провінції Дар'а. Урядові сили відновили контроль над опозиційною провінцією на кордоні з Йорданією в результаті масштабного наступу, що почався в червні.

Як повідомляє Reuters, найближчим часом відбудеться церемонія підняття сирійського прапора на одній з головних площ міста.

Повстанці, що залишилися в місті, покладаються на російську військову поліцію, яка, на їхню думку, завадить армії Асада розпочати чистки серед опозиційно налаштованого населення.

"Росіяни дали нам гарантію, що сирійська армія не увійде в опозиційні райони", - сказав Абу Баян, лідер повстанського угрупування в місті.

Зараз, близько 2000 повстанців разом зі своїми сім'ями знаходяться в опозиційній частині міста Дар'а. Відповідно до угоди з Росією, остання гарантувала їх евакуацію після капітуляції і здачі зброї.

Відзначимо, що в провінціі Дар'а в 2011 році почалися перші протести проти режиму Асада, які переросли в масштабну громадянську війну.

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12 07 2018 17:25
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