Росія і армія Асада взяли під контроль один з останніх анклавів повстанців у Сирії
У четвер, 12 липня, сирійська армія і російська військова поліція увійшли в однойменне місто і центр провінції Дар'а. Урядові сили відновили контроль над опозиційною провінцією на кордоні з Йорданією в результаті масштабного наступу, що почався в червні.
Як повідомляє Reuters, найближчим часом відбудеться церемонія підняття сирійського прапора на одній з головних площ міста.
Повстанці, що залишилися в місті, покладаються на російську військову поліцію, яка, на їхню думку, завадить армії Асада розпочати чистки серед опозиційно налаштованого населення.
"Росіяни дали нам гарантію, що сирійська армія не увійде в опозиційні райони", - сказав Абу Баян, лідер повстанського угрупування в місті.
Зараз, близько 2000 повстанців разом зі своїми сім'ями знаходяться в опозиційній частині міста Дар'а. Відповідно до угоди з Росією, остання гарантувала їх евакуацію після капітуляції і здачі зброї.
Відзначимо, що в провінціі Дар'а в 2011 році почалися перші протести проти режиму Асада, які переросли в масштабну громадянську війну.
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