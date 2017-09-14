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Росія і Білорусь починають військові навчання біля східного флангу НАТО

Це найбільші російські навчання за останні чотири роки
Росія та Білорусь у четвер, 14 вересня, розпочинають спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.
Росія і Білорусь починають військові навчання біля східного флангу НАТО Фото: Reuters

Росія заявила, що близько 13 тисяч військовослужбовців з РФ та Білорусі та майже 700 одиниць військової техніки візьмуть участь у навчаннях, які відбуватимуться на території Білорусі, у Балтійському морі, західній Росії та Калінінграді, інформує "Європейська правда".

У Росії також заявили, що навчання носять "оборонний характер".

Союзники НАТО стурбовані тим, що Москва може залишити військову техніку в Білорусі після завершення навчань і потенційно зможе використати їх для швидкого перетину кордону з країнами Балтії, як це було в Грузії в 2008 році та в Україні в 2014 році.

Нагадаємо, що Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.

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14 09 2017 08:59
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