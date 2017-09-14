Росія і Білорусь починають військові навчання біля східного флангу НАТО
Росія заявила, що близько 13 тисяч військовослужбовців з РФ та Білорусі та майже 700 одиниць військової техніки візьмуть участь у навчаннях, які відбуватимуться на території Білорусі, у Балтійському морі, західній Росії та Калінінграді, інформує "Європейська правда".
У Росії також заявили, що навчання носять "оборонний характер".
Союзники НАТО стурбовані тим, що Москва може залишити військову техніку в Білорусі після завершення навчань і потенційно зможе використати їх для швидкого перетину кордону з країнами Балтії, як це було в Грузії в 2008 році та в Україні в 2014 році.
Нагадаємо, що Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.
У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.
За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.
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