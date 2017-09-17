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Росія і Китай проведуть масштабні військові навчання "Морська взаємодія - 2017"

Берегова фаза навчань відбудеться у Владивостоці, морська - в акваторії Японського і Охотського морів
З 18 по 26 вересня 2017 року на базі Тихоокеанського флоту відбудуться спільні російсько-китайські навчання "Морська взаємодія - 2017".
Росія і Китай проведуть масштабні військові навчання "Морська взаємодія - 2017" Фото: Reuters / China Daily

В другому етапі навчань буде задіяно 11 надводних кораблів, 2 підводні човни, 2 глибоководні рятувальні апарати, 4 протичовнові літаки і 4 корабельні вертольоти.

"Під час проведення морської фази навчання від російської сторони будуть задіяні великий протичовновий корабель "Адмірал Трібуц", корвет "Досконалий", рятувальне судно "Ігор Білоусов" з рятувальним глибоководним апаратом "АС-40" на боту і ракетний катер "Р-11". Від китайської сторони: есмінець "Ши Цзячжуан", сторожовий корабель "Да Цін", корабель комплексного постачання "Дун Пінху", рятувальне судно пр. 926 "Чандан" з рятувальним глибоководним апаратом "Елар-7", - повідомляється на сайті міноборони РФ.

В якості сил забезпечення також буде задіяно малий протичовновий корабель "Радянська Гавань", два дизель-електричні підводні човни, гідрографічне судно "Віктор Фалєєв" і морський буксир "МБ-93".

Крім того, буде проведено відпрацювання питань взаємодії з авіацією.

Берегова фаза навчань проходитиме у Владивостоці з 18 по 21 вересня. Морська частина маневрів - в акваторії Японського і південній частині Охотського морів.

Нагадаємо, що  спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" почалися 14-20 вересня. На території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

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