Росія і Саудівська Аравія продовжать заморозку нафтовидобутку
Про це оголосили міністр енергетики Росії Олександр Новак і міністр нафти Саудівської Аравії Халед аль-Фалех на спільній прес-конференції за підсумками переговорів у Пекіні в понеділок, 15 травня, пише DW.
Остаточне рішення з цього питання мають ухвалити на зустрічі країн ОПЕК у Відні 25 травня.
Саудівська Аравія, що займає в ОПЕК домінантні позиції, та інші країни-виробники нафти на чолі з Росією наприкінці минулого року домовилися обмежити видобуток нафти в першому півріччі 2017 року до 1,8 млн барелів на добу. Цей захід мав забезпечити підвищення світових цін на нафту, проте за перші місяці цього року ціни на цю сировину не піднялася значно вище за 50 доларів за барель.
Нагадаємо, ціни на нафту повернулися до зростання, локомотивом якого стали дані API про скорочення комерційних запасів "чорного золота" в США.
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