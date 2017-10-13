ПОЛІТИКА НОВИНИЛавров і Тіллерсон підтримали продовження контактів Суркова і Волкера по Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія і Сполучені штати – за продовження зустрічей Суркова і Волкера
Остання зустріч Суркова та Волкера пройшла 7 жовтня у Сербії
Владислав Сурков. Фото: theinsider.ua
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови у четвер, 12 жовтня, виступили за продовження контактів у рамках діалогу помічника президент РФ Владислава Суркова і спецпредставника США з української проблематики Курта Волкера.
"Очільники дипломатичних відомств обговорили стан справ у реалізації Мінських домовленостей по подоланню української кризи. Було вирішено продовжити контакти в такому форматі", – йдеться у заяві.
Як відомо, остання зустріч Суркова та Волкера пройшла 7 жовтня у Сербії.
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