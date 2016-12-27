Росія і Україна для мене - одна і та ж країна, - Луческу

"Для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз"

Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, який зараз очолює "Зеніт" вважає, що Росію і Україну розділила історична випадковість.

Про це екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу заявив в коментарі Матч ТВ.

"Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене - одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія", - сказав він, пише "Чемпіон".

"Але для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки - теж", - підсумував Луческу.

Раніше повідомлялося, що Луческу хоче бачити Анатолія Тимощука в Зеніті.

Нагадаємо. що у травні цього року Луческу офіційно став головним тренером російського Зеніту.