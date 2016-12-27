CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕкс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, який зараз очолює "Зеніт" вважає, що Росію і Україну розділила історична випадковість.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія і Україна для мене - одна і та ж країна, - Луческу
"Для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз"
Фото: joinfo.ua
Про це екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу заявив в коментарі Матч ТВ.
"Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене - одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія", - сказав він, пише "Чемпіон".
"Але для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки - теж", - підсумував Луческу.
Раніше повідомлялося, що Луческу хоче бачити Анатолія Тимощука в Зеніті.
Нагадаємо. що у травні цього року Луческу офіційно став головним тренером російського Зеніту.
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