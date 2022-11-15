ПОЛІТИКА НОВИНИКремль заявив, що не збирається визнавати рішення Генасамблеї про виплату репарацій УкраінїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія категорично проти резолюції ООН
Фото: tass.ru
В Кремлі заявили, що не визнають рішення ООН про виплату репарацій Україні та категорично проти резолюції Генеральної асамблеї про відшкодування збитків, завданих повномасштабною агресією.
Про це сьогодні повідомила "ЄП" з посиланням на російське агентство Інтерфакс.
Прес-секретар президента росії дмитро песков заявив: "Організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були абсолютно незаконним чином заблоковані. Власне, це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Рішення це не є юридично зобов'язуючим, так ми до нього і будемо ставитися".
Окрім цього, він зазначив, що "росія робитиме все, що можливо", щоб не допустити вилучення заморожених російських активів.
"На тлі абсолютного нехтування в останні пів року всіх основ і правил приватної власності, міжнародного права тощо, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення. Усе це ми будемо враховувати при визначенні нашої подальшої лінії", - наголосив пєсков.
Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила резолюцію, в якій закликає росію відшкодувати збитки, завдані Україні повномасштабною агресією.
За резолюцію проголосували 94 країни, ще 73 утрималися. Проти резолюції висловилися 14 країн: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.
Раніше повідомлялось, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що мир між росією і Україною має бути укладений на основі принципів організації та міжнародного права.
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