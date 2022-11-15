Росія категорично проти резолюції ООН

Кремль заявив, що не збирається визнавати рішення Генасамблеї про виплату репарацій Украінї

В Кремлі заявили, що не визнають рішення ООН про виплату репарацій Україні та категорично проти резолюції Генеральної асамблеї про відшкодування збитків, завданих повномасштабною агресією.

Про це сьогодні повідомила "ЄП" з посиланням на російське агентство Інтерфакс

Прес-секретар президента росії дмитро песков заявив: "Організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були абсолютно незаконним чином заблоковані. Власне, це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Рішення це не є юридично зобов'язуючим, так ми до нього і будемо ставитися".

Окрім цього, він зазначив, що "росія робитиме все, що можливо", щоб не допустити вилучення заморожених російських активів.

"На тлі абсолютного нехтування в останні пів року всіх основ і правил приватної власності, міжнародного права тощо, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення. Усе це ми будемо враховувати при визначенні нашої подальшої лінії", - наголосив пєсков.