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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія купувала політичну рекламу в Facebook під час виборів в США

Facebook опублікував дослідження про зв'язки між рекламою в соцмережі та втручанням РФ у вибори в США
У компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.
Росія купувала політичну рекламу в Facebook під час виборів в США Фото: AFP

Про це йдеться в заяві директора служби безпеки Facebook Алекса Стамоса з приводу дослідження можливого втручання Росії у вибори в США.

Як наголошується в заяві, в період з червня 2015 року по травень 2017 року близько 470 фейкових облікових записів і сторінок поширили близько 3-х тисяч рекламних повідомлень, на це було витрачено 100 тисяч доларів США. Стамос стверджує, що сторінки були пов'язані одна з одною, і, ймовірно, діяли з Росії.

Згодом Facebook заблокував всі ці сторінки, так як в соцмережі заборонені фейкові облікові записи.
Стамос зазначив, що переважна більшість цих оголошень не зачіпала конкретно тему президентських виборів в США. Однак через ці акаунти поширювалися провокаційні повідомлення, що зачіпають теми ЛГБТ, імміграцію, права на зброю.

Також повідомляється, що в ході цього аналізу Facebook виявив ще 2200 рекламних оголошень, на які було витрачено близько 50 тисяч доларів. Всі вони потенційно пов'язані з Росією. Наприклад, оголошення були розміщені з російськомовних облікових записів з американських IP-адресів.

"Ми поділилися нашими висновками з владою США, яка розслідує ці питання, і ми будемо продовжувати працювати з нею в міру необхідності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що ФБР дійшло висновку, що принаймні деякі облікові записи в соцмережах, через які поширювались фейкові новини під час президентської виборчої кампанії в США, були частиною російської кампанії з дезінформації.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

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07 09 2017 07:53
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