Росія має намір повернутися до роботи в ПАРЄ в січні 2019 року

Росія вимагає у Раді Європи зняття санкцій.

"У них є план. Оптимальний сценарій – це повернутися в січні 2019 року, так само як наприкінці 2017 року оптимальний сценарій полягав у поверненні в січні 2018 року. Тоді ситуація вже була така, що до мене підходили та висловлювали співчуття, розказували, що доведеться з цим змиритися, що Росія повернеться – і це на 100% вирішене питання. Зрештою, нічого не було вирішено, так як вони хотіли", - заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба для "Укрінформ".

Для повернення РФ в січні 2019 року є певні процедурні, організаційні перепони, додає він.

"Та за наявності політичної волі й сприятливої кон’юнктури в Асамблеї фактично це можливо зробити, зокрема провести зміни, які дозволять їм повернутися", - зазначає Кулеба.

"Драматизм моменту зараз полягає в тому, що влітку 2019 року виповниться два роки з того моменту, як Росія перестала платити в бюджет Ради Європи. Вона це зробила, нагадаю, як прямий шантаж: ви нас не повертаєте в ПАРЄ, ми вам не даємо гроші. І Комітет міністрів у 2019 році буде змушений розглядати питання про те, що робити з Росією. Бо є правила, які кажуть, що якщо країна два роки не платить, то може бути позбавлена прав у ПАРЄ і в Комітеті міністрів", - каже посол.

Позбавлення прав у Комітеті міністрів – це, по суті, припинення участі в Раді Європи, пояснює він.

"В ПАРЄ вони участі вже не беруть, відповідно, залишається КМРЄ. І це дуже драматичний момент – і зараз тиск весь спрямовується саме на це. Прихильники повернення Росії кажуть, що треба повертати її в 2019 році, бо якщо ми їх не повернемо, то вони знову не заплатять і зрештою ми втратимо Росію як члена Ради Європи. Тому це створює додатковий тиск саме на 2019 рік. Він стане вирішальним", - підкреслив Кулеба.

"Крім того, у 2019 році відбудеться обрання нового генерального секретаря Ради Європи, а це теж стосується ПАРЄ. Росія, звісно, буде розігрувати карту про те, що не можна обирати генсека без Росії, що він буде нелегітимним. Тому зараз максимально створюється атмосфера тиску і аргументи варіюються від того, що ми втратимо Росію, до того, що без Росії легітимність певних інститутів Ради Європи не буде повною", - додав він.

Нагадаємо, 21 листопада Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи отримав запит про проведення не запланованих дебатів про зняття санкцій з РФ і відновлення її участі в роботі асамблеї.

30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.

Зазначимо, уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.