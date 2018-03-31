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Росія має намір вислати ще 50 британських дипломатів заради паритету

Росія вимагає від Великобританії в місячний термін скоротити кількість дипломатичних працівників в РФ
Росія збирається вислати щонайменше 50 британських дипломатів у відповідь на рішення Великобританії вислати співробітників російських диппредставництв.
Росія має намір вислати ще 50 британських дипломатів заради паритету Фото: tass.ru

Про це в суботу повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"... запропонований паритет. Різниця між чисельним складом понад 50 осіб на користь британської сторони", – зазначила вона.

Нагадаємо, 30 березня в Москві оголосили про дзеркальні заходи у відповідь керівникам дипмісій низки західних країн, які вислали російських дипломатів у рамках скоординованої акції після інциденту в Солсбері.

4 березня екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений в РФ за шпигунство на користь Великобританії, і його дочка Юлія піддалися в Солсбері, за версією британської сторони, впливу нервово-паралітичного речовини. Лондон звинуватив Москву у причетності до інциденту, пояснивши це тим, що речовина нібито розроблялося в РФ. Москва відкидає всі звинувачення.

Згодом Лондон вислав з країни 23 російських дипломата. Росія у відповідь вислала з країни аналогічну кількість співробітників британського посольства, наказала закрити генконсульство Великобританії в Санкт-Петербурзі, а також припинити діяльність Британської ради в РФ.

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