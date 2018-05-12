Росія має останній шанс повернутися до ракетного договору, – Столтенберг

Росія має останню можливість повернутися до виконання зобов’язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності після поставленого США ультиматуму.

"Ми готові знову піднімати це питання на засіданні Ради НАТО-Росія, як ми робили це в останні роки. Росія має останній шанс повернутися до виконання цього договору. Але в той же час, ми маємо підготуватися до світу без цього договору. Це саме те, що ми робимо, даючи Росії цей шанс, але одночасно вивчаючи наслідки розірвання цього договору для НАТО", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після другого дня міністерського засідання у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він зазначив, що Росія роками заперечувала порушення договору та існування нової ракетної системи, але НАТО доводила це фактами.

"Зрештою вони були змушені визнати її існування. Тепер вони намагаються переконати світ, що ця система не порушує договір. І це дивно: навіщо заперечувати існування ракети, якщо вона відповідає умовам договору?", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що всі союзники погодилися із фактами порушення Росією договору і з тим, що США повністю його дотримуються.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявляють, що вийдуть з договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди протягом 60 днів.