"Росія має останній шанс повернутися до виконання ракетного договору", - Столтенберг
"Важливо те, що Росія має останній шанс повернутися в ДРСМД. Якщо Росія знову не схилятиметься до договору, ми зіткнемося з великою проблемою", - зазначив генсек альянсу в інтерв'ю німецькому агентству dpa.
"У Європі немає нових американських ракет, але є нові російські ракети, і це ставить весь договір під загрозу. Ракета SSC-8 є мобільною, важкою для виявлення, здатною до ядерного впливу, скорочує час попередження і може долетіти до європейських міст. І тим самим Росія знижує поріг застосування ядерної зброї", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що НАТО "має багато потенційних способів реагування", але не розкрив подробиць цих способів.
"Тому зараз нам потрібна ретельна оцінка наслідків, аналіз різних варіантів, а потім [...] узгоджена відповідь НАТО. Ми не будемо надто гостро реагувати, але в той самий час ми повинні відповісти, якщо Росія продовжить порушувати договір", - зазначив Столтенберг .
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На початку грудня минулого року Столтенберг заявляв, що блок НАТО повинен готуватися до життя без ДРСМД.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявляють, що вийдуть з договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди протягом 60 днів.
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