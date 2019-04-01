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"Росія має останній шанс повернутися до виконання ракетного договору", - Столтенберг

НАТО не має ракет у Європі, тоді як Росія має нове озброєння
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив надію, що Росія повернеться до виконання ракетного договору (ДРСМД).
"Росія має останній шанс повернутися до виконання ракетного договору", - Столтенберг Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

"Важливо те, що Росія має останній шанс повернутися в ДРСМД. Якщо Росія знову не схилятиметься до договору, ми зіткнемося з великою проблемою", - зазначив генсек альянсу в інтерв'ю німецькому агентству dpa.

"У Європі немає нових американських ракет, але є нові російські ракети, і це ставить весь договір під загрозу. Ракета SSC-8 є мобільною, важкою для виявлення, здатною до ядерного впливу, скорочує час попередження і може долетіти до європейських міст. І тим самим Росія знижує поріг застосування ядерної зброї", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що НАТО "має багато потенційних способів реагування", але не розкрив подробиць цих способів.

"Тому зараз нам потрібна ретельна оцінка наслідків, аналіз різних варіантів, а потім [...] узгоджена відповідь НАТО. Ми не будемо надто гостро реагувати, але в той самий час ми повинні відповісти, якщо Росія продовжить порушувати договір", - зазначив Столтенберг .

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На початку грудня минулого року Столтенберг заявляв, що блок НАТО повинен готуватися до життя без ДРСМД.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявляють, що вийдуть з договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди протягом 60 днів.

 

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04 01 2019 14:38
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