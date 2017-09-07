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Росія має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі, - Тіллерсон

США розчаровані відсутністю прогресу у Мінському процесі
Санкції США стосовно Російської Федерації залишатимуться чинними, поки російська сторона не припинить дії, які призвели до цих заходів.
Росія має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі, - Тіллерсон Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон. Фото: White House

"Санкції США та Євросоюзу залишатимуться щодо Росії, поки РФ не припинить дії, що спричинили ці санкції. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод і використати свій вплив на сепаратистів, щоб спостерігачі ОБСЄ мали доступ не тільки на лінії зіткнення, але і вздовж кордону", - заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Петром Порошенком, інформує "Європейська правда".

Держсекретар також підкреслив, що у своїх дискусіях з керівництвом Росії він кілька разів наголошував, що Росія має зробити перший крок для деескалації на сході України, зокрема, це має бути припинення вогню і відведення важкого озброєння, для надання доступу спостерігачам ОБСЄ.

"Дуже важливо відзначити цілі США. В першу чергу – це відновлення територіальної цілісності та єдності України. США уже надали більше 600 млн доларів від початку кризи. Також важливо забезпечити безпеку всіх громадян України", - додав він.

Також Тіллерсон заявив, що США розчаровані відсутністю прогресу у Мінському процесі щодо врегулювання ситуації на сході України, у зв'язку з чим був призначений спецпредставник в Україні Курт Волкер.

"Ми розчаровані відсутністю прогресу в рамках Мінських угод, саме тому ми призначили спеціального представника по Україні. Ми будемо координувати діяльність з "Нормандською четвіркою" та урядом РФ, щоб побачити, чи зможемо ми пришвидшити прогрес", - сказав Тіллерсон.

Держсекретар зазначив, що Волкер найближчі кілька днів перебуватиме в Києві, "щоб розібратися з ситуацією"

"Посол Волкер відомий дипломат і я радий, що він взяв на себе цю роль", - додав він.

Порошенко у свою чергу зазначив, що досвід Волкера в поєднанні з його рішучістю прискорить переговорний процес і дасть змогу розраховувати на імплементацію Мінських домовленостей з боку РФ.

Нагадаємо, що державний секретар США Рекс Тіллерсон прилетів в Україну з офіційним візитом. В Держдепі США повідомили, що Тіллерсон планує підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України і обговорити хід реформ.

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