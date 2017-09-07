Росія має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі, - Тіллерсон

Санкції США стосовно Російської Федерації залишатимуться чинними, поки російська сторона не припинить дії, які призвели до цих заходів.

"Санкції США та Євросоюзу залишатимуться щодо Росії, поки РФ не припинить дії, що спричинили ці санкції. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод і використати свій вплив на сепаратистів, щоб спостерігачі ОБСЄ мали доступ не тільки на лінії зіткнення, але і вздовж кордону", - заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Петром Порошенком, інформує "Європейська правда".

Держсекретар також підкреслив, що у своїх дискусіях з керівництвом Росії він кілька разів наголошував, що Росія має зробити перший крок для деескалації на сході України, зокрема, це має бути припинення вогню і відведення важкого озброєння, для надання доступу спостерігачам ОБСЄ.

"Дуже важливо відзначити цілі США. В першу чергу – це відновлення територіальної цілісності та єдності України. США уже надали більше 600 млн доларів від початку кризи. Також важливо забезпечити безпеку всіх громадян України", - додав він.

Також Тіллерсон заявив, що США розчаровані відсутністю прогресу у Мінському процесі щодо врегулювання ситуації на сході України, у зв'язку з чим був призначений спецпредставник в Україні Курт Волкер.

"Ми розчаровані відсутністю прогресу в рамках Мінських угод, саме тому ми призначили спеціального представника по Україні. Ми будемо координувати діяльність з "Нормандською четвіркою" та урядом РФ, щоб побачити, чи зможемо ми пришвидшити прогрес", - сказав Тіллерсон.

Держсекретар зазначив, що Волкер найближчі кілька днів перебуватиме в Києві, "щоб розібратися з ситуацією"

"Посол Волкер відомий дипломат і я радий, що він взяв на себе цю роль", - додав він.

Порошенко у свою чергу зазначив, що досвід Волкера в поєднанні з його рішучістю прискорить переговорний процес і дасть змогу розраховувати на імплементацію Мінських домовленостей з боку РФ.

Нагадаємо, що державний секретар США Рекс Тіллерсон прилетів в Україну з офіційним візитом. В Держдепі США повідомили, що Тіллерсон планує підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України і обговорити хід реформ.