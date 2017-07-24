Росія масово вивозить вугілля з окупованого Донбасу
"Судячи з залізничної статистики, щомісяця звідти [з непідконтрольної території] виїжджає близько 200 тиc. т вугілля. Росія, як і раніше, вважає кордон з неконтрольованими територіями українським і "показує імпорт"", - розповів порталу "Новини Донбасу" керівник антикризового штабу компанії ДТЕК Денис Діденко.
За його даними, близько половини цього обсягу йде транзитом через територію Російської Федерації - через порт Ростов, частина вугілля йде в Туреччину: "На річці Дон є невеликий неглибоководний порт, який дозволяє човнам до 5 тис. т вивозити вугілля. Частина вугілля знаходить свого кінцевого споживача на території Росії".
Один з найбільших споживачів - Новочеркаська теплова електростанція (Новочеркаська ГРЕС).
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Нагадаємо, що російські митники офіційно навели дані про завезення антрациту з "ДНР" і "ЛНР".
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