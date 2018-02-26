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Росія може контролювати зону Чорного моря через угрупування, створене в Криму, - Міноборони

"У бойовий склад РФ введено бойові кораблі та підводні човни з крилатими ракетами морського базування "Калібр"
Росія за чотири роки окупації створила в Криму потужне військове угрупування, яке може контролювати зону Чорного моря і становити небезпеку для прибережних територій.
Росія може контролювати зону Чорного моря через угрупування, створене в Криму, - Міноборони Фото: РИА Новости / Віталий Аньков

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко під час виступу на міжнародному форумі у Києві на тему "Окупований півострів: 4 роки опору", повідомляє "Укрінформ".

"За останні чотири роки Російська Федерація створила на півострові самодостатню міжвідомчу групу, спроможну вести операції на північно-західному стратегічному напрямку. Це дає змогу Російській Федерації контролювати зону Чорного моря, проектувати нестабільність на східну частину Чорного моря, відповідно контролювати повітряний простір і становити небезпеку для прибережних територій усього Чорноморського регіону", - заявив генерал-лейтенант.

Він наголосив, що Російська Федерація створила в Криму армійський корпус, у складі якого є велика кількість бронетанкової техніки й особового складу.

"Якщо у 2013 році військовослужбовців РФ було близько 12 тисяч, то наразі ця кількість перевищує 31 тисячу, якщо танків РФ у 2013 році в Криму не було взагалі, то цього року їх уже 40", - уточнив Петренко.

За його словами, на даний час на півострові також є 583 бронетранспортери та 162 артилерійські системи.

Петренко зауважив, що за чотири роки до двох полків морської авіації, які були в Чорноморського флоту РФ, додалася змішана авіаційна дивізія, у складі якої є бомбардувальники, штурмовики та винищувачі, кількість військових літаків РФ збільшилася з 22 одиниць до 113.

"У бойовий склад РФ введено бойові кораблі та підводні човни з крилатими ракетами морського базування "Калібр", ви всі бачили їх застосування щодо Сирії з акваторії Каспійського моря. Так от, наразі в Чорноморському флоті таких кораблів вісім, і вони сумарно можуть здійснити залп 52 одиницями крилатих ракет", - пояснив заступник міністра.

Він додав, що дальність ураження такої ракети становить від 1500 до 2500 км.

Крім того, Петренко наголосив, що Російська Федерація планово впроваджує концепцію так званої "зони заборони доступу до Кримського півострова", коли за допомогою комбінування сучасних зразків протиповітряної оборони, протикорабельної ракетної, а також за допомогою переміщення з материкової частини Росії на територію кримського півострова тактичних ракетних комплексів "Іскандер" Російська Федерація "має змогу контролювати будь-які військові платформи, які розміщуватимуться в Чорному морі, й може з високою імовірністю завдавати їм значних уражень".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ подало Меморандум у рамках арбітражного провадження проти Росії, ініційованого Україною через порушення нею Конвенції ООН з морського права 1982 року в морських зонах Чорного, Азовського морів та Керченської протоки.

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26 02 2018 15:35
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