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Росія може обмежити експорт ракетних двигунів до США у відповідь на санкції

Раніше посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США
Москва може обмежити експорт ракетних двигунів RD-180 до США, якщо Вашингтон введе нові санкції.
Росія може обмежити експорт ракетних двигунів до США у відповідь на санкції Фото: wikipedia.org/CCO

Про це заявив депутат Державної думи, голова комітету з закордонних справ Лєонід Слуцкій, пише Reuters.

Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї під час отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії. Очікується, що ці санкції наберуть чинності приблизно 22 серпня 2018 року.

Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що 4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері був отруєний раніше засуджений в Росії за шпигунство на користь Лондона екс-розвідник ГРУ Сергій Скрипаль. Разом з ним постраждала його донька Юлія. У Великобританії заявили, що росіяни отруїли Скрипалів речовиною нервово-паралітичної дії "Новачок", яку розробляли в СРСР і РФ.

18 травня стало відомо, що Сергій Скрипаль вийшов з лікарні. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня.

Британія вважає, що російські спецслужби кілька місяців стежили за Сергієм і Юлією Скрипалями, перш ніж вони були отруєні в Солсбері.

 

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09 08 2018 11:55
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