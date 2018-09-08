Росія може обмежити експорт ракетних двигунів до США у відповідь на санкції

Про це заявив депутат Державної думи, голова комітету з закордонних справ Лєонід Слуцкій, пише Reuters.

Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї під час отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії. Очікується, що ці санкції наберуть чинності приблизно 22 серпня 2018 року.

Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.