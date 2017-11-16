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Росія може перервати музейні відносини з Нідерландами через скіфське золото

Російський міністр порівняв інцидент зі скіфським золотом з "музейними розкраданнями часів італійських походів Наполеона або фашистської агресії"
Міністр культури Росії Володимир Мединський вважає, що продовження міжмузейних відносин з Нідерландами неможливо, якщо суд вирішить не повертати колекцію скіфського золота в кримські музеї.
Росія може перервати музейні відносини з Нідерландами через скіфське золото Фото: inspired.com.ua

Амстердам створює "найнебезпечніший прецедент вилучення культурних цінностей", заявив Мединський в інтерв'ю РИА "Новости".

Міністр зазначив, що всі норми міжнародного права, музейного права, прецеденти, традиції є на стороні кримських музеїв. Цю колекцію знайшли на території Криму, досліджували і зберігали там же, додав Мединський.

"Мова йде про безпрецедентне відчуження музейних цінностей. Це можна порівняти тільки з музейними розкраданнями часів італійських походів Наполеона або фашистської агресії. Вважаю, що рішення голландського суду абсолютно політизоване, воно руйнує саму систему виставкового обміну", - підкреслив він.

Мединський зауважив, що не дуже розуміє, як тепер організовувати виставки з Нідерландами.

"Наприклад, привезеш туди збори з Ермітажу або Третьяковки - і гадай, чи не прийде в голову якомусь ще судді ці цінності на сторону віддати", - підсумував міністр.

Колекцію "скіфського золота", близько двох тисяч артефактів, вивезли з кримських музеїв на виставку в музей Аллард Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів був окупований Росією. Після цього російська і українська сторони, які вважають колекцію своєю власністю, не могли вирішити, кому повертати артефакти.

Окружний суд Амстердама виніс вердикт, згідно з яким колекція експонатів з кримських музеїв, відомих як "скіфське золото", буде повернута УкраїніТакож нідерландський суд постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

Музеї Криму подали до окружного суду Амстердама апеляційну скаргу на раніше прийняте ним рішення повернути Україні колекцію скіфського золота, яке на час анексії Криму знаходилося на експозиції в голландському музеї Алларда Пірсона.

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