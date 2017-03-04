Росія може протягом 24-48 годин почати бойові дії проти країн Балтії, - Міноборони Литви

Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з країнами Балтії і на сьогоднішній день здатна протягом 24-48 годин почати бойові дії проти них.

Головна мета Кремля в цьому році, на думку спецслужб, забезпечити стабільність режиму і створити сприятливі умови для переобрання на Путіна на новий термін.

"Посилення процесів внутрішнього контролю підвищує ймовірність того, що Росія буде проводити агресивну зовнішню політику, яка ефективно компенсує потенційну суспільну незадоволеність соціально-економічною ситуацією", - йдеться у спільному звіті Державного департаменту безпеки Литви і департаменту військової розвідки Міноборони, в якому дається оцінка загрозам національній безпеці, повідомляє Delfi.

Згідно із доповіддю, найбільш гострою проблемою Росії є навіть не фінансування переозброєння, а нестача кадрів - протягом декількох років Західний військовий округ РФ має сформувати три нових бригади, але їм не вистачає людей.



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Поки що Росія вирішує проблему шляхом формування батальйонних тактичних груп, кожна з яких складається з 700-800 військових з хорошою підготовкою. Число таких груп швидко зростає - в 2015 році їх було 66, в минулому році - 96, а в цьому році - 115. Наступного року це число планується збільшити до 125 батальйонних тактичних груп, які матимуть підтримку артилерії і танкових військ.

Крім того, відбувається подальше зміцнення російського військового угрупування в Калінінградській області, де на постійній основі розгорнуті ракетні комплекси "Іскандер", корвети з крилатими ракетами "Калібр", берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон", частина з яких може атакувати цілі і на землі.



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Автори доповіді приходять до висновку, що проведення поруч з балтійськими кордонами великомасштабних "раптових" навчань означає, що Росія орієнтується на швидкі військові дії.

"Росія на даний момент здатна почати бойові дії проти країн Балтії протягом 24-48 годин. Росія прагне створити в регіоні військовий потенціал, з яким можна буде виконати військову операцію без тривалого підготовчого періоду, обмежуючи здатність противника ефективно реагувати", - йдеться у доповіді.

Литовська розвідка окремо наголошує на проведенні білорусько-російських навчань "Захід 2017", які заплановані на вересень, і стверджує, що "цілком імовірно, що число учасників навчань буде значно більшим, а в сценарії буде закладено збройний конфлікт із НАТО".

Нагадаємо, що президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що заплановані на цей рік спільні військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" демонструють підготовку цих країн до війни із Заходом.

У жовтні 2016 Росія розмістила Калінінградській області ракетні комплекси Іскандер. Крім того, в регіоні також з'явилися берегові ракетні комплекси Бастіон і Бал, а також на Балтику перевели зі складу Чорноморського флоту два ракетних корвети Зелений дол і Серпухов, оснащених крилатими ракетами Калібр-НК.