Росія може припинити транзит газу через Україну з 1 січня 2020 року, - Нафтогаз
"Газпром може (відмовитися від підписання нових контрактів про транзит) та намагатиметься увійти у 2020 рік без контракту. Таке вже було. Чи може він відключити транзит? Може. Таке було вже двічі: у 2006 та 2009 роках. Обидва рази у січні", - повідомив Коболєв під час прес-конференції, присвяченій десятій річниці укладання договорів про транзит газу.
Він додав, що таким чином Газпром намагатиметься чинити тиск на ЄС та Україну.
За його словами, російська сторона на тристоронніх переговорах щодо майбутнього транзиту газу буде "тягнути час" до проведення президентських та парламентських виборів в Україні у 2019 році.
Також, за словами Коболєва, збитки України від підписання попередніх контрактів про транзит газу, який уклали у 2009 році, складають 32 мільярди доларів.
Додамо, що Україна під час другого раунду тристоронніх переговорів у Брюсселі наполягатиме на тому, що транзит газу має відбуватися відповідно до норм європейського законодавства.
Раніше голова Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що його компанія готова відмовитися від нового арбітражного позову проти Газпрому на загальну суму 11,6 мільярдів доларів задля збереження транзиту російського газу через Україну.
Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і "Південний потік" можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між "Нафтогазом" і "Газпромом".
Водночас в самому "Нафтогазі" наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.
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