Росія може припинити транзит газу через Україну з 1 січня 2020 року, - Нафтогаз

Голова Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що Росія може зупинити транзит газу через газотранспортну систему України після закінчення чинного контракту про транзит 31 грудня 2019 року.

"Газпром може (відмовитися від підписання нових контрактів про транзит) та намагатиметься увійти у 2020 рік без контракту. Таке вже було. Чи може він відключити транзит? Може. Таке було вже двічі: у 2006 та 2009 роках. Обидва рази у січні", - повідомив Коболєв під час прес-конференції, присвяченій десятій річниці укладання договорів про транзит газу.

Він додав, що таким чином Газпром намагатиметься чинити тиск на ЄС та Україну.

За його словами, російська сторона на тристоронніх переговорах щодо майбутнього транзиту газу буде "тягнути час" до проведення президентських та парламентських виборів в Україні у 2019 році.

Також, за словами Коболєва, збитки України від підписання попередніх контрактів про транзит газу, який уклали у 2009 році, складають 32 мільярди доларів.