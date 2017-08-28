Росія може втрутитися у вибори до німецького Бундестагу, - спецслужби ФРН

Проте спецслужби ще не впевнені, чи такі заходи "вписуються в нинішню політичну програму Кремля"

Німецька спецслужба застерігає, що Росія має можливості для проведення кампанії з дезінформації під час виборів до Бундестагу.

"Ми вважаємо, що Росія здатна розпочати дезінформаційні кампанії у зв'язку з виборами до Бундестагу", - заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag глава відомства з охорони конституції Німеччини Ганс-Ґеорґ Маасен, повідомляє Welt.

Маасен припускає, що можливо у Кремлі не буде інтересу до подальшого напруження відносин з Німеччиною.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель вважає,що Німеччина опинилася на лінії фронту у "новій Холодній війні" між Заходом і Сходом.

Раніше, глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".