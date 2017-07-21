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Росія може використати навчання "Захід-2017" для агресії проти України та Європи, - Полторак

Росія не раз "брязкала" зброєю біля кордонів України перед і після анексії Криму і паралельно з агресією на сході України, називаючи це навчаннями
Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.
Росія може використати навчання "Захід-2017" для агресії проти України та Європи, - Полторак Фото: ТАСС

"Україна та світ має спільне бачення можливих перспектив проведення навчань Збройних сил Російської Федерації", – написав він у Facebook.

"Майбутні навчання "Захід-2017" є надзвичайно потужними. Вони можуть бути використані, щоб почати агресію не тільки проти України але й проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією", – заявив Полторак.

"Ми будемо адекватно реагувати на проведення цих навчань", – попередив він.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Глава Міноборони Білорусі Андрій Равка заявляв, що в них візьмуть участь загалом 12700 військовослужбовців, на території Білорусії буде близько 10200 солдатів, із яких приблизно 3 тисячі будуть представниками РФ.

Командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.

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