Росія може використати навчання "Захід-2017" для агресії проти України та Європи, - Полторак
"Україна та світ має спільне бачення можливих перспектив проведення навчань Збройних сил Російської Федерації", – написав він у Facebook.
"Майбутні навчання "Захід-2017" є надзвичайно потужними. Вони можуть бути використані, щоб почати агресію не тільки проти України але й проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією", – заявив Полторак.
"Ми будемо адекватно реагувати на проведення цих навчань", – попередив він.
Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.
Глава Міноборони Білорусі Андрій Равка заявляв, що в них візьмуть участь загалом 12700 військовослужбовців, на території Білорусії буде близько 10200 солдатів, із яких приблизно 3 тисячі будуть представниками РФ.
Командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.
За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.
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