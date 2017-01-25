Росія може використати нову дивізію на Донбасі, - Міноборони
Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міноборони з питань АТО, повідомляє "Українська правда".
Він нагадав, що у вівторок були оприлюднені перші результати роботи мультинаціональної інспекційної групи, яка інспектувала територію Росії біля кордону з Україною.
"Поблизу українського кордону активно формується 150 мотострілецька дивізія збройних сил РФ, яка, за оцінками експертів, буде налічувати понад 10,5 тис. військових. Інспектори виявили в районі Новочеркаська великі артилерійські підрозділи російської армії", - сказав прес-секретар.
"Українська сторона не виключає, що особовий склад і озброєння 150 дивізії може використовуватися для сприяння діяльності російсько-окупаційних військ на територіях України", - додав він.
Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ зафіксував порушення з боку Росії положення Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.
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