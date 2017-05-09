Росія може "вилетіти" з Ради Європи, - генсек Ради Європи
"Існує потенційна загроза, що Росія муситиме покинути організацію. Якщо Росію змусять піти, то 140 млн людей будуть позбавлені можливості звертатися до вищого суду в Європі, що дуже важливо для російських громадян", - повідомляє видання Politico, інформує LB.ua.
Видання нагадує, що 2014 року Росію позбавили права голосу в Раді Європи після окупації Криму, і якщо ситуація не зміниться, вибори нових суддів і керівників організації протягом наступних двох років пройдуть без участі Москви.
Зазначається, що РФ може покинути організацію, якщо не буде брати участі у виборі основного персоналу. Таким чином, буде зруйнований юридичний міст між Європою та Росією, який існував з 1996 року, коли Москва приєдналася до Ради Європи.
Генсек Ради Європи наголошує, що Росія не зробила нічого, щоб "скасувати анексію Криму", і продовжує в "абсолютно неприйнятній" манері блокувати візит комісара з прав людини Ради Європи до окупованого регіону.
"Ми маємо обміркувати: чи буде Європа кращою і безпечнішою, якщо Росія залишиться сама по собі, поза юридичною системою Європи? Для мене це дуже гостре питання", - наголосив Ягланд. Він також нагадав про закон, який дозволяє Конституційному суду Росії ігнорувати рішення ЄСПЛ.
Як повідомляли в червні, Росія відмовляється фінансувати Раду Європи. Раніше, восени 2016 року, ПАРЄ визнала російську агресію проти України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа