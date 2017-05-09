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Росія може "вилетіти" з Ради Європи, - генсек Ради Європи

Ягланд побоюється, що росіяни втратять можливість звертатися до вищого суду в Європі
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росію найближчим часом можуть виключити з Ради Європи, однак після цього понад 140 млн людей залишаться без важливого інструменту боротьби проти порушення їхніх прав.
Росія може "вилетіти" з Ради Європи, - генсек Ради Європи Фото: EPA

"Існує потенційна загроза, що Росія муситиме покинути організацію. Якщо Росію змусять піти, то 140 млн людей будуть позбавлені можливості звертатися до вищого суду в Європі, що дуже важливо для російських громадян", - повідомляє видання Politico, інформує LB.ua.

Видання нагадує, що 2014 року Росію позбавили права голосу в Раді Європи  після окупації Криму, і якщо ситуація не зміниться, вибори нових суддів і керівників організації протягом наступних двох років пройдуть без участі Москви.

Зазначається, що РФ може покинути організацію, якщо не буде брати участі у виборі основного персоналу. Таким чином, буде зруйнований юридичний міст між Європою та Росією, який існував з 1996 року, коли Москва приєдналася до Ради Європи.

Генсек Ради Європи наголошує, що Росія не зробила нічого, щоб "скасувати анексію Криму", і продовжує в "абсолютно неприйнятній" манері блокувати візит комісара з прав людини Ради Європи до окупованого регіону.

"Ми маємо обміркувати: чи буде Європа кращою і безпечнішою, якщо Росія залишиться сама по собі, поза юридичною системою Європи? Для мене це дуже гостре питання", - наголосив Ягланд. Він також нагадав про закон, який дозволяє Конституційному суду Росії ігнорувати рішення ЄСПЛ.

Як повідомляли в червні, Росія відмовляється фінансувати Раду Європи. Раніше, восени 2016 року, ПАРЄ визнала російську агресію проти України.

 
 
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05 09 2017 18:03
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