Росія може "вилетіти" з Ради Європи, - генсек Ради Європи

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росію найближчим часом можуть виключити з Ради Європи, однак після цього понад 140 млн людей залишаться без важливого інструменту боротьби проти порушення їхніх прав.

"Існує потенційна загроза, що Росія муситиме покинути організацію. Якщо Росію змусять піти, то 140 млн людей будуть позбавлені можливості звертатися до вищого суду в Європі, що дуже важливо для російських громадян", - повідомляє видання Politico, інформує LB.ua.

Видання нагадує, що 2014 року Росію позбавили права голосу в Раді Європи після окупації Криму, і якщо ситуація не зміниться, вибори нових суддів і керівників організації протягом наступних двох років пройдуть без участі Москви.

Зазначається, що РФ може покинути організацію, якщо не буде брати участі у виборі основного персоналу. Таким чином, буде зруйнований юридичний міст між Європою та Росією, який існував з 1996 року, коли Москва приєдналася до Ради Європи.

Генсек Ради Європи наголошує, що Росія не зробила нічого, щоб "скасувати анексію Криму", і продовжує в "абсолютно неприйнятній" манері блокувати візит комісара з прав людини Ради Європи до окупованого регіону.

"Ми маємо обміркувати: чи буде Європа кращою і безпечнішою, якщо Росія залишиться сама по собі, поза юридичною системою Європи? Для мене це дуже гостре питання", - наголосив Ягланд. Він також нагадав про закон, який дозволяє Конституційному суду Росії ігнорувати рішення ЄСПЛ.

Як повідомляли в червні, Росія відмовляється фінансувати Раду Європи. Раніше, восени 2016 року, ПАРЄ визнала російську агресію проти України.