Росія може завдати удару по Канаді, – Гілмор

На думку колишнього канадського дипломата Скотта Гілмора, Канада може стати наступною мішенню російських зусиль із дестабілізації світу.

Про це Гілмор пише в статті для видання Maclean’s.

"Канада - логічна мішень (для Росії – ред.). Ми є членом G7, сильним прихильником НАТО, адвокатом заснованої на цінностях міжнародної системи, а також гучним критиком Москви та її втручань у інших державах. Нам слід бути готовими до того, що Росія докладатиме більше своїх таємних зусиль до нас, особливо з наближенням наступного виборчого циклу", – стверджує Гілмор.

За його словами, Росія намагатиметься дискредитувати будь-якого політика чи закон, що суперечитиме її інтересам, спробує порушити довіру до канадської політичної системи та підірвати підтримку Канадою союзників та міжнародної системи.

Для цього Кремль поширюватиме дезінформацію.

"Під час виборів у США Росія використовувала фейкові сторінки у соцмережах для поширення чуток про Гілларі Клінтон. Подібне відбуватиметься тут і, найвірогідніше, буде направлено проти правлячої Ліберальної партії. Москва не обов’язково надаватиме перевагу перемозі консерваторів, але намагатиметься делегітимізувати сам процес", – зазначає автор.

До того ж, Росія продовжуватиме зламувати комп’ютери чиновників, політиків та журналістів у пошуку інформації для шантажу.

"Гроші – ще один корисний засіб кампанії. По всій Європі Москва спонсорує радикальних популістських політиків та групи, які роздмухують антимігрантську істерію. В Канаді мало організацій, які відповідають цьому опису. Тим не менш, не дивина, якщо гроші знайдуть шлях до різних онлайн медіа ресурсів, що спеціалізуються на інфотейнменті", – наголошує дипломат.

Однак, найбільше занепокоєння, на думку автора, викликає "старомодна" військова загроза з боку РФ.

"У Канаді російська провокативна військова тактика матиме додаткове значення, оскільки ми практично залишили напризволяще наші північні рубежі <…>. Росіянам буде легше досягти деяких частин північних канадських територій, ніж нам".

Автор висловив сумнів у ефективності російських дестабілізаційних дій в Канаді, але закликав залишатися пильними.

"Чи міг хто-небудь передбачити політичний хаос у США? Неможливо сказати, що Москва матиме такий само успіх тут, але ми знаємо, що росіяни вже намагаються, і якщо їм вдасться знайти правильний важіль або неправильний секрет – вони скористаються ним", – підсумував Гілмор.

Нагадаємо, Канада продовжила військову місію для підтримки Збройних Сил України до кінця березня 2019 року.

У лютому в Міністерстві закордонних справ Канади висловили стурбованість рішенням Москви визнати так звані паспорти самопроголошених "Л/ДНР".