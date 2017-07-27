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Росія на 49 років розмістить в Сирії свою авіацію

Сирія передає Росії в безоплатне користування на весь термін дії угоди та протоколу аеродром Хмеймім і нерухомість на ньому
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про розміщення в Сирії російської військової авіації.
Росія на 49 років розмістить в Сирії свою авіацію Фото:Reuters

"Ратифікувати протокол до угоди між Росією та Сирією про розміщення авіаційної групи збройних сил РФ, підписаний в місті Дамаску 18 січня 2017 року", - повідомляє ТАСС.

Згідно з протоколом, угода діє впродовж 49 років і автоматично продовжується на наступні 25-річні періоди.

Для розміщення авіагрупи Сирія передає Росії в безоплатне користування на весь термін дії угоди та протоколу аеродром Хмеймім і нерухомість на ньому.

Нагадаємо, що військові Збройних сил Росії розмістили свої пости військової поліції на території Сирії з метою контролю за виконанням договору про зони безпеки, укладеного в травні поточного року між Росією, Туреччиною та Іраном.

Відзначимо, що Росія, Туреччина та Іран на переговорах в Астані у травні домовилися створити в Сирії чотири зони деескалації. Ці зони мають охопити райони, що перебувають під контролем різноманітних груп повстанців у Східній Гуті, провінціях Ідліб та Хомс, а також на півдні країни. Над зонами деескалації планувалося заборонити польоти літаків.

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