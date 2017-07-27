Росія на 49 років розмістить в Сирії свою авіацію
"Ратифікувати протокол до угоди між Росією та Сирією про розміщення авіаційної групи збройних сил РФ, підписаний в місті Дамаску 18 січня 2017 року", - повідомляє ТАСС.
Згідно з протоколом, угода діє впродовж 49 років і автоматично продовжується на наступні 25-річні періоди.
Для розміщення авіагрупи Сирія передає Росії в безоплатне користування на весь термін дії угоди та протоколу аеродром Хмеймім і нерухомість на ньому.
Нагадаємо, що військові Збройних сил Росії розмістили свої пости військової поліції на території Сирії з метою контролю за виконанням договору про зони безпеки, укладеного в травні поточного року між Росією, Туреччиною та Іраном.
Відзначимо, що Росія, Туреччина та Іран на переговорах в Астані у травні домовилися створити в Сирії чотири зони деескалації. Ці зони мають охопити райони, що перебувають під контролем різноманітних груп повстанців у Східній Гуті, провінціях Ідліб та Хомс, а також на півдні країни. Над зонами деескалації планувалося заборонити польоти літаків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків