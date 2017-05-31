Росія на кордоні перевірятиме відбитки пальців

В даний момент програма узгоджується з "зацікавленими органами влади"

Мінкомзв'язку РФ розробило програмне забезпечення, яке дозволить російським прикордонникам перевіряти відбитки пальців за допомогою спеціального мобільного пристрою.

Про це повідомляє газета "Известия" з посиланням на звіт міністерства.

За даними відомства, програма дозволить за допомогою відбитків пальців перевіряти приналежність паспортно-візових документів нового покоління (ПВДНП) пред'явнику.

У Мінкомзв'язку газеті підтвердили розробку програмного забезпечення. Там повідомили, що в даний момент воно узгоджується з "зацікавленими органами влади".

Видання зазначає, що одна з цілей проекту - підвищення надійності прикордонного контролю.

Як повідомляв iPress.ua, у Китаї з 10 лютого 2017 року у міжнародному аеропорту Шеньчжень запроваджується процедура отримання відбитків пальців іноземних громадян віком від 14 до 70 років.