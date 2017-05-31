ПОЛІТИКА НОВИНИМінкомзв'язку РФ розробило програмне забезпечення, яке дозволить російським прикордонникам перевіряти відбитки пальців за допомогою спеціального мобільного пристрою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія на кордоні перевірятиме відбитки пальців
В даний момент програма узгоджується з "зацікавленими органами влади"
Фото: Lowcost Avia
Про це повідомляє газета "Известия" з посиланням на звіт міністерства.
За даними відомства, програма дозволить за допомогою відбитків пальців перевіряти приналежність паспортно-візових документів нового покоління (ПВДНП) пред'явнику.
У Мінкомзв'язку газеті підтвердили розробку програмного забезпечення. Там повідомили, що в даний момент воно узгоджується з "зацікавленими органами влади".
Видання зазначає, що одна з цілей проекту - підвищення надійності прикордонного контролю.
Як повідомляв iPress.ua, у Китаї з 10 лютого 2017 року у міжнародному аеропорту Шеньчжень запроваджується процедура отримання відбитків пальців іноземних громадян віком від 14 до 70 років.
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