Росія надіслала запит у ГПУ щодо Авакова: глава МВС назвав справу проти нього курйозною
Уквітні 2018 року у Росії порушили кримінальну справу стосовно Авакова через рішення МВС не пускати громадян Росії на виборчі дільниці на материковій частині України на виборах президента Росії 18 березня 2018 року. Ці дії кваліфікували як "перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій", повідомляє LB.ua з посиланнням на джерело в прокуратурі.
У запиті РФ просить повідомити про розслідування "фактів перешкоджання участі російських громадян" в Києві, Львові, Одесі та Харкові та надати копії матеріалів. Також росіяни попросили надати інформацію та документи Авакова, зокрема, дані про громадянство та видачу паспорта України, дані про склад сім'ї, освіту тощо.
РФ також запросила інформацію про те, чи володіє Аваков імунітетом від іноземної кримінальної юрисдикції, і попросила списки співробітників поліції, які забезпечували охорону російських дипустанов під час виборів президента Росії.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook прокоментував інформацію щодо запиту ГП Росії: він зазначив, що вважає відкриті проти нього справи у Росії "позитивною оцінкою якості своєї роботи".
"Я, зрозуміло, не веду облік, скільки щодо мене у них (у Росії, ред.) відкрито кримінальних справ, оскільки не вважаю їх скільки-небудь осмисленими або обгрунтованими. Всі ж розуміють, що їх відкривають в силу політичної доцільності з точки зору путінського режиму. Але з тієї ж причини кожну таку справу вважаю позитивною оцінкою якості моєї роботи на посаді глави МВС", - написав Аваков.
Він акцентував увагу на заяві РФ про те, що Генеральна прокуратура РФ "висловлює готовність надавати ГПУ правову допомогу в розслідуванні справ, учасниками яких є Росія і Украіна".
"В цьому випадку я готовий дати свідчення у так званій справі про перешкоджання голосування на виборах Путіна в обмін на екстрадицію громадянина Януковича. Сподіваюся, Генеральна прокуратура України мене підтримає", - додав міністр.
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