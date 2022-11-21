росія намагається легалізувати мародерство на тимчасово окупованих територіях

Окупаційна влада намагається сформувати на тимчасово непідконтрольних територіях України так звані "нотаріальні округи" відповідно до чинного російського законодавства.

Окупанти вже розпочали процес реєстрації російських "нотаріусів". Таким чином вони намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вилучили у місцевих мирних жителів. Тобто такі псевдонотаріуси легалізують факти мародерства та грабежу.

"Зауважимо, що жоден із документів, які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним. Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно", – наголошує ЦНС.

Центр національного спротиву вчергове закликає мешканців тимчасово окупованих територій не співпрацювати з російською владою й за можливості залишити регіон до моменту його звільнення.