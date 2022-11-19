росія намагається виснажити українську ППО – Пентагон

У розмові з журналістами Колін Кал пояснив, що Росія прагне домінувати в небі над країною, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси. днак він додав, що США продовжують забезпечення українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони.

Високопосадовець Пентагону (США) попередив, що Росія намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО, збільшуючи свої ракетні удари, передає Sky News.

У розмові з журналістами Колін Кал пояснив, що Росія прагне домінувати в небі над країною, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси.

Однак він додав, що США «віддані» забезпеченню українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони.

«Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною», — сказав він.