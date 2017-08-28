Росія намагається "заморозити" конфлікт на Донбасі, - Волкер
"Відносини між Росією і США важливі, але українська проблема шкодить їм", - заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю Financial Times.
Волкер також підкреслив, що Росія повинна дотримуватися Мінських угод.
Крім того, він зазначив, що Росія, схоже, намагається "заморозити" конфлікт на Донбасі. За його словами, РФ розплачується за це політично, також проти неї введені санкції.
"І відверто кажучи, з плином часу ситуація буде ставати гіршою, а не кращою", - заявив Волкер.
"Ситуація, коли дипломатичні відносини, економічні відносини з Росією будуть заморожені, це, звичайно, не те, чого хотіла б Росія. Я думаю, вона повинна зробити свій вибір", - додав спецпредставник.
Він додав, що конфлікт на Донбасі "спродовжить погіршуватися, якщо ми нічого не зробимо".
Нагадаємо, що раніше Волкер підтвердив розгляд передачі летальної зброї Україні.
Раніше він заявив, що Росія нарешті визнає, що окуповані райони Донбасу треба повернути Україні.
"Потрібно чітко розуміти, що на Донбасі є російські війська, в Донецькій і Луганській областях. Там є військова техніка та обладнання. Проблема в тому, що присутність там військової техніки створює конфлікт. Згідно з офіційними доповіддю ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню йде саме від російської сторони. Не всі, але велика частина", – зазначив Волкер.
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