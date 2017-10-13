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Росія намагалася посіяти ворожнечу в США, використовуючи гру Pokemon Go

Росія влаштувала цілу кампанію на тлі інцидентів, пов'язаних з расовою дискримінацією
Телеканал CNN заявив, що організатори "пов'язаної з Росією" кампанії в соціальних мережах під назвою Do not Shoot Us намагалися "сіяти розбрат серед американців, використовуючи расову напруженість" з допомогою гри Pokemon Go.
Росія намагалася посіяти ворожнечу в США, використовуючи гру Pokemon Go Фото: ibtimes.com

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на власне розслідування.

Повідомляється, що назва кампанії, можливо, має відсилання на гасло "Руки вгору, не стріляй", який став популярним після вбивства афроамериканця Майкла Брауна в Фергюсоне.

За даними телеканалу, для просування кампанії використовувалися Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr і гра Рокеmon Go.

Повідомляється, що організатори кампанії з допомогою конкурсу закликали користувачів шукати покемонів і займатися їх навчанням біля тих місць, де були зафіксовані випадки прояву жорстокості з боку поліції.

Крім того користувачам рекомендували призначити своїм покемонам імена, які б відповідали іменами загиблих від рук поліцейських. Приміром, "Ерік Гарнер" — афроамериканець, який помер після того, як офіцер поліції в Нью-Йорку заарештував його.

Як зазначає телеканал, переможцям конкурсу обіцяли вручити подарункові карти Amazon.

"З зображень, наданих нам CNN, ясно, що наші ігрові активи були привласнені та використані в рекламних цілях третіми особами без нашого дозволу", — повідомили в компанії Niantic, яка є розробником гри Pokemon Go.

Нагадаємо, що в Єкатеринбурзі Верх-Ісетський суд засудив російського блогера Руслана Соколовського до 3,5 років умовного терміну та обов'язкових робіт за гру у Pokemon Go у храмі.

Довідка: Pokеmon Go - онлайн-гра з елементами доповненої реальності, яка продовжує бити рекорди популярності, поступово охоплюючи весь світ. Мета гри - "зібрати" якомога більше покемонів у реальному світі. Коли гравець запускає додаток, він бачить на екрані інтерактивну карту свого міста. Покемонів можна виявити за шелестом трави в телефоні та спеціальним індикатором у кутку дисплея.

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13 10 2017 07:13
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